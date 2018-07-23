На Алтае экоактивисту второй раз подожгли дом

В Алтайском крае неизвестные подожгли дом и автомобиль экоактивиста Валерия Горбунова. Он считает, что поджог может быть связан с его регулярными обращениями в органы власти с сообщениями о коррупции и нарушениях в лесной отрасли Алтайского края. Об этом активист написал на своей странице в Facebook.

Также по мнению Горбунова, поводом для поджога мог послужить сюжет на местном телевидении с критикой арендаторов прибрежной зоны озера Горькое-Перешеечное, которую отдали под дачи.

По информации "Сибирь.Реалии", в материале телеканала рассказывалось о том, что компания "Прометей" сдает берег озера под строительство личных дач, называя эти строения "временными". При этом у озера возводятся крупные постройки и коттеджи, хозяева которых ограничивают проход людей к водоёму, считая земельные участки своей собственностью. Горбунов отметил, что одним из арендаторов являлся депутат Государственной думы от Алтайского края Виктор Зобнев. Он был единственным, кто согласился добровольно разобрать свою дачу и освободить землю.​

По словам Горбунова, в 2012 году неизвестные также подожгли его дом. Активисту был нанесен ущерб в размере двух миллионов рублей, а исполнители преступления все ещё не найдены.