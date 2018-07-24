Рок-группы отказались от "Нашествия" из-за присутствия Минобороны

Две рок-группы, "Порнофильмы" и "Элизиум", заявили об отказе выступать на фестивале "Нашествие", который пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области, из-за сотрудничества фестиваля с Министерством обороны России.

В обращении к поклонникам вокалист "Порнофильмов" Владимир Котляров объяснил отказ тем, что главным условием участия его группы в "Нашествии" было отсутствие на нем пропаганды милитаризма.

"Сегодня нам поступила информация от организаторов – сотрудничество фестиваля и министерства обороны все же продолжится, хотя два месяца назад, когда мы соглашались на участие, информация была обратной, – написал Котляров на своей странице в Фейсбуке. – Что ж, в этой ситуации нам не остаётся ничего, кроме как отказаться от выступления. Хотим извиниться перед людьми, которые запланировали поездку на этот фестиваль из-за нашего имени на афише".

По той же самой причине играть на фестивале отказалась группа "Элизиум". В сообщении от группы также говорится, что условием ее участия в "Нашествии" было "отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля, фестиваль без танков-пушек, без призывных участков и прочей экспозиции министерства обороны". В начале июня организаторы "Нашествия" заверили "Элизиум", что сотрудничество с Минобороны прекращено, а группа, в свою очередь, подтвердила свое участие в фестивале. "Сегодня вместе с извинениями от организаторов пришла другая информация – министерство обороны всё же в деле, с зоной техники и пунктом отбора в армию. В данной ситуации, отказ от участия – единственный возможный вариант для группы "Элизиум". Пацифизм и антимилитаризм – для нас не пустые слова".

Группа "Элизиум" образовалась в 1995 году в Нижнем Новгороде, а "Порнофильмы" – в 2008 году в Дубне. Вторая известна, в частности, политической тематикой текстов песен. В декабре 2016 года концерт "Порнофильмов" в Волгограде был отменен по требованию местной прокуратуры, а в октябре 2017 года по требованию ФСБ были отменены концерты в Муроме и Выксе.

"Нашествие" сотрудничает с Министерством обороны с 2013 года. Ежегодно на площадках фестиваля ведомство проводит разнообразные военно-патриотические мероприятия: выставки новейшей военной техники, включая ракетные комплексы, показательные десантирования военнослужащих ВДВ, выступления пилотажных групп. Также на территории фестиваля Минобороны размещает пункты по отбору на военную службу по контракту.