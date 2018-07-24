В Грузии оправдали осуждённого за шпионаж в пользу России

Тбилисский апелляционный суд снял все обвинения и полностью оправдал бизнесмена Бакура Кигурадзе, осуждённого в 2011 году за шпионаж в пользу России. С момента выхода на свободу в конце 2012 года после смены власти в Грузии, Кигурадзе добивался оправдания, заявляя, что уголовное дело против него было сфабриковано по политическим мотивам окружением бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает корреспондент Радио Свобода в Тбилиси.

Сотрудники департамента контрразведки МВД Грузии арестовали Кигурадзе 13 июля 2010 года по обвинению в шпионаже в пользу России. Затем он проходил по так называемому делу российской резидентуры, разоблачённой в рамках крупномасштабной операции грузинских спецслужб.

В марте 2011 года Тбилисский суд признал Кигурадзе виновным в шпионаже и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Прокуратура утверждала, что Кигурадзе, по указанию российской разведки, написал научный труд под названием "Формирование Грузии как нейтрального государства в эпоху и условиях глобализации". Кроме того, по данным следствия, Бакур Кигурадзехранил дома информацию, содержащую государственную тайну.

После смены власти в стране, новая правящая партия "Грузинская мечта" объявила масштабную амнистию.Треть всех заключённых вышли из тюрем. Среди них 205 человек получили статус "политзаключённого режима Саакашвили". В том числе - Бакур Кигурадзе. Тогда соратники Михаила Саакашвили по оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) обвинили власти в "безответственном освобождении российских шпионов", один из которых, по заявлению оппозиционеров даже стал "главным снабженцем национальной армии, призванной защищать Грузию от российской агрессии".

В феврале 2017 года прокуратура Грузии пересмотрела дело Кигурадзе и вынесла постановление о его невиновности. Прокуроры выяснили, что сбор улик в отношении Кигурадзе провели с грубым нарушением закона. Кроме того, на заключённого оказывали психологическое давление.

По данным прокуратуры, на сегодняшний день принято решение о пересмотре дел 59 человек, 13 из которых являются политзаключенными, а в отношении 47 уже вынесен оправдательный приговор.