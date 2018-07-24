В Греции жертвами лесных пожаров стали более 70 человек

В Греции жертвами лесных пожаров вблизи Афин стали по меньшей мере 74 человека. Это крупнейшие пожары в Греции за более чем десять лет.
Ранее Красный Крест сообщал, что 26 тел взрослых и детей найдены во дворе виллы в приморской деревне Мати, находящейся в очаге этого природного бедствия.
Погибшие, судя по всему, обнимали друг друга в момент смерти. Тела находились всего в нескольких метрах от моря.
Спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют жителей из охваченных пожарами районов. Греческие власти обратились за международной помощью.
Более ста человек, в том числе дети, получили травмы.
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