МВД: дело в отношении швеи из Казани завели после заявления FIFA

В Казани сотрудники Министерства внутренних дел сообщили, что организовали покупку ростовых кукол в виде волка Забиваки у швеи Ирины Зингаровой после обращения представителя Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает "Идель.Реалии".

По словам сотрудников правоохранительных органов, к ним поступило сообщение о продаже нелегальной продукции с символикой ФИФА. Зингарова заявляет, что ни она, ни ее адвокат, обращения из федерации футбола не видели в материалах дела.

В начале июня в Казане в отношении швеи Ирины Зингаровой было заведено уголовное дело за изготовление трех ростовых кукол с символикой ФИФА. Швею обвинили незаконном использование чужого товарного знака. Зингарова утверждает, что сделать игрушки ее попросил сотрудник полиции, который таким образом сфабриковал дело о незаконном использовании символики. Ущерб от ее действий правоохранительные органы оценили в 378 тысяч рублей.