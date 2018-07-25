Жертвами теракта в Пакистане стали 29 человек, десятки ранены

Жертвами теракта в городе Кветта на юго-западе Пакистана стали 29 человек, еще 30 ранены, некоторые из них – в критическом состоянии. Нападение совершил смертник – он взорвал бомбу у входа на избирательный участок.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Место, где произошёл теракт, оцеплено. Бригада сапёров, прибывшая на место позднее, обнаружила у нападавшего неразорвавшуюся гранату.

В Пакистане в среду проходят всеобщие выборы в нижнюю палату парламента и региональные законодательные органы. Избирательне участки открыты по всей стране. Это не единственный теракт в Пакистане во время избирательной кампании.

13 июля в результате двух нападений по меньшей мере 133 человека погибли, более 230 были ранены там же, в городе Кветта. Ответственность за нападение также взяла на себя группировка "Исламское государство".