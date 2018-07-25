"Исламское государство" взяло ответственность за стрельбу в Торонто

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в Торонто. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками агентство AMAQ.

Нападение в канадском городе Торонто произошло 23 июля. Стрелок открыл огонь по кафе и ресторанам на одной из улиц. Два человека погибли, в их числе 10-летняя девочка. Еще 13 человек были ранены

Нападавшего застрелила полиция. Ему было 29 лет. Родственники преступника заявляли, что он страдал психическими расстройствами.