На "Нашествии" не будет пяти групп и певицы Монеточки

Пять российских музыкальных групп и популярная певица Монеточка уже отказались от участия в фестивале "Нашествие". Накануне вслед за "Элизиумом" и "Порнофильмами" об отмене своих выступлений заявили Distemper, "Йорш" и "Пошлая Молли". Все эти команды объяснили свои решения сотрудничеством фестиваля с Министерством обороны, которое музыканты считают несовместимым со своим творчеством.

Сегодня об отмене выступления заявила в своей группе ВКонтакте Монеточка. О причинах она не сообщила, но пожелала "всем мира".

"Нашествие" сотрудничает с Министерством обороны с 2013 года. Ежегодно на площадках фестиваля ведомство проводит разнообразные военно-патриотические мероприятия: выставки новейшей военной техники, включая ракетные комплексы, показательные десантирования военнослужащих ВДВ, выступления пилотажных групп. Также на территории фестиваля Минобороны размещает пункты по отбору на военную службу по контракту.