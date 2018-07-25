На "Нашествии" не будет пяти групп и певицы Монеточки

Пять российских музыкальных групп и популярная певица Монеточка уже отказались от участия в фестивале "Нашествие". Накануне вслед за "Элизиумом" и "Порнофильмами" об отмене своих выступлений заявили Distemper, "Йорш" и "Пошлая Молли". Все эти команды объяснили свои решения сотрудничеством фестиваля с Министерством обороны, которое музыканты считают несовместимым со своим творчеством.
Сегодня об отмене выступления заявила в своей группе ВКонтакте Монеточка. О причинах она не сообщила, но пожелала "всем мира".
"Нашествие" сотрудничает с Министерством обороны с 2013 года. Ежегодно на площадках фестиваля ведомство проводит разнообразные военно-патриотические мероприятия: выставки новейшей военной техники, включая ракетные комплексы, показательные десантирования военнослужащих ВДВ, выступления пилотажных групп. Также на территории фестиваля Минобороны размещает пункты по отбору на военную службу по контракту.
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