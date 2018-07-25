Жители Беслана жалуются на разрушающийся мемориал в школе №1

В Беслане местные жители жалуются на разрушающуюся крышу над мемориалом в спортзале школы №1, которую захватили террористы в 2004 году. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

По словам местного краеведа Феликса Киреева, администрация района не поддерживает состояние объекта в должном состоянии. Крыша была установлена более десяти лет назад.

1 сентября 2004 года боевики захватили и в течение трех дней удерживали в заложниках более 1200 учеников и учителей школы №1 в Беслане. В результате нападения и последовавшего штурма 3 сентября погибли 334 человека, 186 из них – дети. Ответственность за захват заложников взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

В 2017 году Министерство юстиции России согласилось исполнить решение Европейского суда по правам человека и выплатить 3 миллиона евро пострадавшим в результате теракта в Беслане. Суд в Страсбурге рассмотрел несколько жалоб, поданных инициативной группой "Матери Беслана". ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.