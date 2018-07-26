В Японии казнили еще шестерых членов "Аум Синрикё"

В Японии казнили еще шестерых участников запрещенной в ряде стран религиозной организации "Аум Синрикё". Таким образом, в этом месяце были приведены в исполнение смертные приговоры всем тринадцати обвиняемым в терактах в токийском метро.

В начале июля вместе с шестью другими осужденными казнили основателя "Аум Синрикё" Сёко Асахару (Тидзуо Мацумото). Приговор всем участникам организации вынесли почти 14 лет назад, за это время его неоднократно пытались обжаловать.

В результате газовой атаки в токийском метро в марте 1995 года погибли 13 человек и более 6 тысяч пострадали. Еще один схожий теракт произошел в префектуре Нагано годом ранее. Членов "Аум Синрикё" также признали виновными в нескольких убийствах.

На территории России деятельность "Аум Синрикё" была запрещена в сентябре 2016 года, а саму организацию признали террористической. Тогда же в Москве и Санкт-Петербурге прошли массовые задержания её членов.