Глава Немецкого футбольного союза отверг обвинения в расизме

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель отверг обвинения в расизме. В опубликованном в четверг заявлении он признал, что его "задела критика" со стороны футболиста Месута Озила. Но, по словам Гринделя, "разнообразие, солидарность, борьба с дискриминацией и интеграция – это ценности и убеждения", которые ему "дороги".

Немецкий футболист турецкого происхождения Месут Озил 22 июля заявил об уходе из сборной Германии. Перед этим спортсмена раскритиковали за фотографию с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Снимок был сделан два месяца назад во время благотворительного мероприятия в Лондоне. На фото также был еще один немецкий футболист турецкого происхождения – Илкай Гюндоган. Немецкие СМИ выступили с критикой в адрес игроков.

После того, как Германия вылетела с чемпионата мира по футболу в России, критика усилилась. К ней присоединились некоторые болельщики, политики и футбольные чиновники, в частности, глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель. Озил счел это проявлением расизма: "В глазах Гринделя и его союзников я немец, когда мы побеждаем, и мигрант, когда мы проигрываем", – написал Озил в инстаграме. Футболист также рассказал, что после фото с Эрдоганом его не пустили с благотворительным проектом в родную школу в Гельзенкирхене. Кроме этого, его убрали из рекламных роликов компании Мерседес.

Саму фотографию с Эрдоганом футболист объяснил тем, что в Турции живет часть его семьи. "Для меня было не важно, кто президент, важно было, что это президент. Уверен, Королева и премьер-министр Британии Тереза Мэй тоже считали, что нужно проявлять уважение к чину, когда принимали Эрдогана в Лондоне. Турецкий президент или немецкий – я бы повел себя одинаково", – заявил Озил.