В Йоханнесбурге проходит юбилейный саммит БРИКС

В Йоханнесбурге проходит юбилейный, десятый, саммит БРИКС. Переговоры лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской республики продлятся два дня.

В рамках саммита уже выступил президент Владимир Путин. Он заявил, что "страны БРИКС сообща противодействуют наиболее острым вызовам и угрозам миру и стабильности". В числе таких угроз он называл терроризм, экстремизм, нелегальный наркотрафик и "трансграничную преступность". В своем выступлении Путин также призвал партнеров по БРИКС поддержать российскую заявку на проведение всемирной выставки "Экспо" в 2025 году в Екатеринбурге.

На долю стран БРИКС приходится почти половина населения Земли и четверть объема мировой экономики. Однако БРИКС пока не удается заявить о своей группе как о международной организации, способной влиять на ход мировых событий.