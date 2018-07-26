Ярославские пытки и крымская декларация

Доброе утро!

Сегодня 74-й день голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам за терроризм. Накануне украинские культурные деятели обратились к Сенцову с просьбой сохранить себя и начать есть. Европейский суд по правам человека, рассматривающий иск “Сенцов против России”, в качестве обеспечительной меры тоже призвал режиссера прекратить голодовку, а Россию – обеспечить ему лечение. А новости такие:

Арестованы пять из шести задержанных по делу о пытках в ярославской колонии.

Госдеп США выпустил “Крымскую декларацию”, в которой говорится, что США никогда не признают законность российской аннексии Крыма, а советник Трампа объявил, что визит Путина в США откладывается до 2019 года.

На Марсе обнаружена вода в жидком состоянии.

Бить или не бить

Суд в Ярославле арестовал на два месяца пятерых из шести задержанных по делу об избиении в колонии заключенного Евгения Макарова. В статусе задержанного остается замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников – у него самая высокая должность из всех подозреваемых. Что известно об остальных, читайте тут.

В ходе заседания адвокат одного из арестованных Василий Ковалев обратил внимание суда, что “Новая газета” получила видео с избиением от фонда “Общественный вердикт”, у которого на сайте в качестве партнеров указаны “подозрительные организации”:

«Среди них фонд Макартуров, крупнейший благотворительный фонд США, региональная организация Открытая Россия, нежелательная в России, норвежско-финский комитет [имеется в виду Норвежский Хельсинкский комитет] и даже королевство Нидерландов в лице МИД».

Еще один повод усмотреть в происходящем происки враждебного Запада: как раз сейчас Россия докладывает в Женеве на сессии Комитета ООН против пыток, как выполняет свои обязательства в этой сфере. Сегодня делегация во главе с замминистра юстиции будет комментировать видеозапись избиения.

Тот же суд, что арестовывал сотрудников ярославской колонии, оправдал заключенного той же колонии Толибходжи Курбонова, заявлявшего об избиении, по делу о ложном доносе. Подобные дела – один из методов ухода работников ФСИН от ответственности. О других читайте тут.

Сотрудника брянской колонии арестовали по обвинению в убийстве заключенного, в Воронеже завели дело на полицейских, пытавших двух студентов. В связи со смертью 37-летнего заключенного в колонии в Екатеринбурге проводится проверка.

Минтруд, Минстрой и другие ведомства

В связи с предстоящей в России пенсионной реформой Минтруд предлагает ввести для работодателей уголовную ответственность за увольнение сотрудников “предпенсионного возраста”.

предлагает ввести для работодателей уголовную ответственность за увольнение сотрудников “предпенсионного возраста”. Минстрой – неизвестно, в связи с чем – хочет заставить жильцов всех домов в России защитить дома от возможных терактов (предположительно, за свой счет).

– неизвестно, в связи с чем – хочет заставить жильцов всех домов в России защитить дома от возможных терактов (предположительно, за свой счет). МЧС и Роскосмос ничего не предлагают, потому что в первом за три дня задержали шесть действующих и бывших сотрудников, а во втором – двоих, гендиректора НПО им. Лавочкина и юриста предприятия (мошенничество).

Бурная жизнь в Вашингтоне

За час до слушаний в Сенате США, на которых госсекретарь Майк Помпео рассказывал законодателям о переговорах президента Трампа с Путиным и Ким Чен Ыном, Госдепартамент выпустил “Крымскую декларацию”, провозглашающую, что США никогда не признают законность российской аннексии Крыма. Представитель МИД России “знает цену” таким декларациям.

В то же время советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон объявил, что намеченный на осень приезд Путина в Вашингтон откладывается до 2019 года, когда должна закончиться “охота на ведьм” – так Болтон называет расследование спецпрокурора Мюллера о возможных связях кампании Трампа с Россией.

Сам Трамп, по сообщениям прессы, добился от Евросоюза уступок касательно снижения торговых тарифов.

Тем временем Путин

Летит в Йоханнесбург, где проходит саммит БРИКС. Вчера у него была круглая годовщина – 20 лет с момента его назначения главой ФСБ. Вот тут своего рода юбилейный материал.

Много попкультуры и чуть-чуть активизма

CNN обнародовала запись разговора между Трампом и его бывшим адвокатом Майклом Коэном, в ходе которого обсуждается покупка прав на историю бывшей модели Playboy, с которой у Трампа был роман . Права действительно были куплены – вопрос, как за них было заплачено. Трамп на записи вроде бы советует платить наличными.

. Права действительно были куплены – вопрос, как за них было заплачено. Трамп на записи вроде бы советует платить наличными. От выступлений на фестивале “мультиформатной рок-музыки” “Нашествие” отказались пять групп и Монеточка – потому что фестиваль сотрудничает с Минобороны России. Отказавшихся, соответственно, заменят выступлениями артистов ансамбля им. Александрова.

отказались пять групп и Монеточка – потому что фестиваль сотрудничает с Минобороны России. Отказавшихся, соответственно, заменят выступлениями артистов ансамбля им. Александрова. Комитет по культуре в Госдуме, как и ожидалось, возглавила Елена Ямпольская (ее любовь к Сталину всем известна, а вот кто читал ее книжку “Гимн настоящей стерве”?)

(ее любовь к Сталину всем известна, а вот кто читал ее книжку “Гимн настоящей стерве”?) Участники Pussy Riot получили полторы тысячи рублей штрафа за ношение милицейской формы на акции “Милиционер вступает в игру”.

получили полторы тысячи рублей штрафа за ношение милицейской формы на акции “Милиционер вступает в игру”. В Швеции студентка, остановившая депортацию беженца из Афганистана, может получить до полгода тюрьмы. Она не дала взлететь самолету.

Наука

На Марсе обнаружено подземное озеро с соленой водой. Оно находится под полуторакилометровым слоем льда близ южного полюса планеты. Подробнее тут.

Ссылки тоже начнем с науки

С точки зрения эволюции все человеческие расы являются вариациями одного и того же генофонда. Но если люди настолько похожи между собой, почему человеческие общества при этом такие разные? Отрывок из книги Николаса Уэйда “Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества”.

110 лет назад японский химик Икэда Кикунаэ подал заявку на регистрацию патента на производство глутамата натрия. Тут объясняется, что это такое и почему он вовсе не так вреден, как принято думать.

На русском языке вышла книга Стюарта Джеффриса “Гранд-отель “Бездна”. Биография Франкфуртской школы”. Вот введение к ней, в котором намечаются образы главных теоретиков школы и описывается их реакция на события 1968 года.

Бонус. Прекрасное эссе Чарльза Симика об утраченном искусстве писать открытки.

Искренне Ваши,

Семь Сорок