Ярославские пытки и крымская декларация

Доброе утро!
Сегодня 74-й день голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам за терроризм. Накануне украинские культурные деятели обратились к Сенцову с просьбой сохранить себя и начать есть. Европейский суд по правам человека, рассматривающий иск “Сенцов против России”, в качестве обеспечительной меры тоже призвал режиссера прекратить голодовку, а Россию – обеспечить ему лечение. А новости такие:
- Арестованы пять из шести задержанных по делу о пытках в ярославской колонии.
- Госдеп США выпустил “Крымскую декларацию”, в которой говорится, что США никогда не признают законность российской аннексии Крыма, а советник Трампа объявил, что визит Путина в США откладывается до 2019 года.
- На Марсе обнаружена вода в жидком состоянии.
Бить или не бить
Суд в Ярославле арестовал на два месяца пятерых из шести задержанных по делу об избиении в колонии заключенного Евгения Макарова. В статусе задержанного остается замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников – у него самая высокая должность из всех подозреваемых. Что известно об остальных, читайте тут.
В ходе заседания адвокат одного из арестованных Василий Ковалев обратил внимание суда, что “Новая газета” получила видео с избиением от фонда “Общественный вердикт”, у которого на сайте в качестве партнеров указаны “подозрительные организации”:
«Среди них фонд Макартуров, крупнейший благотворительный фонд США, региональная организация Открытая Россия, нежелательная в России, норвежско-финский комитет [имеется в виду Норвежский Хельсинкский комитет] и даже королевство Нидерландов в лице МИД».
Еще один повод усмотреть в происходящем происки враждебного Запада: как раз сейчас Россия докладывает в Женеве на сессии Комитета ООН против пыток, как выполняет свои обязательства в этой сфере. Сегодня делегация во главе с замминистра юстиции будет комментировать видеозапись избиения.
Тот же суд, что арестовывал сотрудников ярославской колонии, оправдал заключенного той же колонии Толибходжи Курбонова, заявлявшего об избиении, по делу о ложном доносе. Подобные дела – один из методов ухода работников ФСИН от ответственности. О других читайте тут.
Сотрудника брянской колонии арестовали по обвинению в убийстве заключенного, в Воронеже завели дело на полицейских, пытавших двух студентов. В связи со смертью 37-летнего заключенного в колонии в Екатеринбурге проводится проверка.
Минтруд, Минстрой и другие ведомства
- В связи с предстоящей в России пенсионной реформой Минтруд предлагает ввести для работодателей уголовную ответственность за увольнение сотрудников “предпенсионного возраста”.
- Минстрой – неизвестно, в связи с чем – хочет заставить жильцов всех домов в России защитить дома от возможных терактов (предположительно, за свой счет).
- МЧС и Роскосмос ничего не предлагают, потому что в первом за три дня задержали шесть действующих и бывших сотрудников, а во втором – двоих, гендиректора НПО им. Лавочкина и юриста предприятия (мошенничество).
Бурная жизнь в Вашингтоне
За час до слушаний в Сенате США, на которых госсекретарь Майк Помпео рассказывал законодателям о переговорах президента Трампа с Путиным и Ким Чен Ыном, Госдепартамент выпустил “Крымскую декларацию”, провозглашающую, что США никогда не признают законность российской аннексии Крыма. Представитель МИД России “знает цену” таким декларациям.
В то же время советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон объявил, что намеченный на осень приезд Путина в Вашингтон откладывается до 2019 года, когда должна закончиться “охота на ведьм” – так Болтон называет расследование спецпрокурора Мюллера о возможных связях кампании Трампа с Россией.
Сам Трамп, по сообщениям прессы, добился от Евросоюза уступок касательно снижения торговых тарифов.
Тем временем Путин
Летит в Йоханнесбург, где проходит саммит БРИКС. Вчера у него была круглая годовщина – 20 лет с момента его назначения главой ФСБ. Вот тут своего рода юбилейный материал.
Много попкультуры и чуть-чуть активизма
- CNN обнародовала запись разговора между Трампом и его бывшим адвокатом Майклом Коэном, в ходе которого обсуждается покупка прав на историю бывшей модели Playboy, с которой у Трампа был роман. Права действительно были куплены – вопрос, как за них было заплачено. Трамп на записи вроде бы советует платить наличными.
- От выступлений на фестивале “мультиформатной рок-музыки” “Нашествие” отказались пять групп и Монеточка – потому что фестиваль сотрудничает с Минобороны России. Отказавшихся, соответственно, заменят выступлениями артистов ансамбля им. Александрова.
- Комитет по культуре в Госдуме, как и ожидалось, возглавила Елена Ямпольская (ее любовь к Сталину всем известна, а вот кто читал ее книжку “Гимн настоящей стерве”?)
- Участники Pussy Riot получили полторы тысячи рублей штрафа за ношение милицейской формы на акции “Милиционер вступает в игру”.
- В Швеции студентка, остановившая депортацию беженца из Афганистана, может получить до полгода тюрьмы. Она не дала взлететь самолету.
Наука
На Марсе обнаружено подземное озеро с соленой водой. Оно находится под полуторакилометровым слоем льда близ южного полюса планеты. Подробнее тут.
Ссылки тоже начнем с науки
- С точки зрения эволюции все человеческие расы являются вариациями одного и того же генофонда. Но если люди настолько похожи между собой, почему человеческие общества при этом такие разные? Отрывок из книги Николаса Уэйда “Неудобное наследство. Гены, расы и история человечества”.
- 110 лет назад японский химик Икэда Кикунаэ подал заявку на регистрацию патента на производство глутамата натрия. Тут объясняется, что это такое и почему он вовсе не так вреден, как принято думать.
- На русском языке вышла книга Стюарта Джеффриса “Гранд-отель “Бездна”. Биография Франкфуртской школы”. Вот введение к ней, в котором намечаются образы главных теоретиков школы и описывается их реакция на события 1968 года.
- Бонус. Прекрасное эссе Чарльза Симика об утраченном искусстве писать открытки.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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