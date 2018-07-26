Члену "банды Басаева" предъявили обвинения по шести статьям

В Северной Осетии следователи предъявили предполагаемому члену "банды Шамиля Басаева" обвинения по шести статьям уголовного кодекса. Аслана Яндиева обвиняют в бандитизме, незаконном обороте оружия, убийстве, терроризме, покушении на теракт и покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Яндиев был экстрадирован из Словакии в Россию 17 июля. Его подозревают в причастности к терактам во Владикавказе в 2006 году. Тогда погибли 4 человека. Сотрудники Федеральной службы безопасности считают его членом "банды Шамиля Басаева". Сам Яндиев отвергает эти обвинения.

По данным правозащитной организации Amnesty International, Яндиев покинул Россию в 2008 году, опасаясь пыток и уголовного преследования за преступления, которых он, по его словам, не совершал. ФСБ утверждает, что он покинул Россию в 2010 году. Известно, что в том же году он обратился за политическим убежищем в Словакии, однако в 2011-м был в этой стране арестован по запросу России.

В течение семи лет адвокаты Яндиева боролись против его экстрадиции, однако словацкий суд постановил, что его можно выдать России. Amnesty International осудила это решение, указав на то, что Комитет ООН по правам человека призвал Словакию воздержаться от экстрадиции до тех пор, пока не будут получены гарантии, что Яндиев после выдачи в России не будет подвергнут пыткам.