"Порнофильмы" против танк-рока

Рок-фестиваль "Нашествие" в этом году менее чем за две недели до начала потерял нескольких участников. После новости о том, что партнёром фестиваля снова выступит министерство обороны России, сотрудничающее с "Нашествием" с 2013 года, от выступлений одна за другой отказались группы "Порнофильмы", "Элизиум", "Йорш", "Пошлая Молли", Distemper и певица Монеточка. Все - из пацифистских убеждений. Группа "Порнофильмы" из подмосковной Дубны называет себя самой политизированной российской панк-группой: в текстах - пацифизм и пропаганда здорового образа жизни.