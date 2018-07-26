Редакторам российской версии Forbes отключили доступ к сайту

Сотрудников российской версии журнала Forbes отключили от системы редактирования статей на сайте издания. Об этом в Facebook рассказала выпускающий редактор журнала Екатерина Еременко.

По её словам, аккаунты всех журналистов оказались заблокированы, а в редакции на несколько часов отключили электричество. По информации "Интерфакс", от исполнения обязанностей главного редактора издания был отстранен Николай Мазурин. Его сменил Андрей Золотов, который до этого возглавлял приложение ForbesLife. "Меня проинформировали об отмене приказа, в соответствии с которым я исполняю обязанности главного редактора. Объяснений мне никаких не дали", - рассказал Мазурин.

Ранее стало известно, что из августовского номера российского Forbes без ведома журналистов исчезла статья о бизнесе братьев Магомедовых. Вместо нее в номере вышел короткий материал на другую тему. По данным "Ведомостей", в редакции не знают, кто именно распорядился снять статью. Мазурин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. По его мнению, произошедшее является нарушением закона о СМИ, согласно которому никто не имеет права вмешиваться в деятельность редакции, в том числе ее учредитель.

Учредителем российской версии Forbes является "АС Рус Медиа". Компания входит в холдинг ACMG, которым владеет Александр Федотов. Журналисты Forbes неоднократно обвиняли его во вмешательстве в редакционную политику издания. Впервые о конфликте стало известно, когда журнал выпустил рейтинг зарплат топ-менеджеров за 2016 год без оценки вознаграждения председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.

Сам Федотов пока не прокомментировал ситуацию. Однако представитель группы ACMG заявил агентству ТАСС, что статью сняли в связи с "необходимостью ее доработки по рекомендации юристов".