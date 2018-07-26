Из Forbes без ведома журналистов убрали статью о братьях Магомедовых

Из августовского номера российского Forbes без ведома журналистов исчезла статья о бизнесе братьев Магомедовых. Вместо нее в номере вышел короткий материал на другую тему. Редакция журнала обратилась в прокуратуру. Об этом сообщила газета "Ведомости".

Исчезнувшая статья была написана Сергеем Титовым и Еленой Березанской. По данным "Ведомостей", ни они, ни исполняющий обязанности главного редактора Николай Мазурин, не знали о подмене материла. Они также не знают, кто именно распорядился снять статью.

В связи с этим Мазурин обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку. По его мнению, произошедшее является нарушением закона о СМИ, согласно которому никто не имеет права вмешиваться в деятельность редакции, в том числе ее учредитель.

Учредителем российской версии Forbes является "АС Рус Медиа". Компания входит в холдинг ACMG, которым владеет Александр Федотов. Журналисты Forbes неоднократно обвиняли его во вмешательстве в редакционную политику издания. Впервые о конфликте стало известно, когда журнал выпустил рейтинг зарплат топ-менеджеров за 2016 год без оценки вознаграждения председателя правления банка ВТБ Андрея Костина.

Сам Федотов пока не прокомментировал ситуацию. Однако представитель группы ACMG заявил агентство ТАСС, что статью сняли в связи с "необходимостью ее доработки по рекомендации юристов".

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в марте этого года. Их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, хищениях и растрате бюджетных средств на сумму два с половиной миллиарда рублей. Статья Forbes о бизнесе Магомедовых доступна в онлайн-версии журнала.