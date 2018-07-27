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Эквадор ведет переговоры с Великобританией о судьбе Ассанжа

Джулиан Ассандж

Эквадор обратился к британскому правительству с запросом о положении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом, как сообщает Рейтер из Мадрида, заявил в пятницу президент Эквадора Ленин Морено.

Спекуляции о будущем Ассанжа усились после того, как газета Sunday Times сообщила, что старшие должностные лица из Эквадора и Британии обсуждали, как удалить его из посольства после отзыва предоставления ему убежища, а близкий ему источник сообщил Reuters, что ситуация приближается к развязке.

Гражданин Австралии Джулиан Ассанж в конечном итоге должен покинуть посольство, где он живет с 2012 года, сказал Морено на мероприятии в Мадриде.

Сторонники Ассанжа уверены, что после его выдачи из посольства Эквадора он может быть арестован по запросу США. Три месяца назад сотрудники посольства лишили Ассанжа доступа в интернет.

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