Петербургские правозащитники намерены продолжить свое расследование "Женщина. Тюрьма. Общество" – о том, что происходит с женщинами-заключенными, заболевшими раком. Тюремная медицина устроена так, что если у человека, осужденного даже на небольшой срок, возникает онкологическое заболевание, в большинстве случаев это означает смертный приговор. Но даже безнадежных больных не отпускают умирать дома. Единственной выжившей героиней проекта "Женщина. Тюрьма. Общество" стала Надежда Богданова, освобождения которой добились правозащитники. Сейчас Богданова живет в деревне Куровицы в Ленинградской области. Врачи удалили ей грудь, но операция была проведена поздно: опухоли дали метастазы.