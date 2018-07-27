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Путин сообщил, что пригласил Трампа посетить Москву

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в ЮАР

Президент России Владимир Путин заявил в пятницу, что пригласил президента США Дональда Трампа в Москву. Об этом сообщает агентство Reuters из Йоханнесбурга с саммита БРИКС. Путин заявил, что он и Трамп готовы к проведению дальнейших встреч в верхах, но для этого должны сложиться подходящие условия.

Выступая перед журналистами на саммите стран БРИКС в Южной Африке, Путин сказал, что телефонные переговоры между Москвой и Вашингтоном недостаточны и обеим сторонам необходимо встречаться, чтобы обсудить такие вопросы, как ядерная сделка Ирана и глобальные конфликты.

Путин и Трамп встречались в Хельсинки 16 июля, но Трамп столкнулся с бурной критикой в США из-за этого шага.

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