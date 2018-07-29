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Археология. Будущее

Когда закончится нефть? Эфир в 21:05

Закат энергетической сверхдержавы

Мировой энергобаланс неуклонно движется от использования ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Революция электромобилей также подрывает значение нефти. Как будет выглядеть мир после нефти, и каково в нем будет место России?

Гости программы: Владимир Милов, политик, общественный деятель и Владимир Чупров, руководитель энергетической программы «Гринпис России». Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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