Когда закончится нефть? Эфир в 21:05

Мировой энергобаланс неуклонно движется от использования ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии. Революция электромобилей также подрывает значение нефти. Как будет выглядеть мир после нефти, и каково в нем будет место России?

Гости программы: Владимир Милов, политик, общественный деятель и Владимир Чупров, руководитель энергетической программы «Гринпис России». Эфир в 21:05.