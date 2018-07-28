В Армении арестовали бывшего президента Роберта Кочаряна

В Армении суд на два месяца арестовал бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Его обвиняют в свержении конституционного строя. Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы. Кочаряна задержали 26 июля. Сам он называет предъявленные ему обвинения политически мотивированными, а дело – сфабрикованным.

Кочарян – второй президент Армении. Он возглавлял страну с 1998 по 2008 год. Дело в отношении него возбуждено из-за силового разгона акции протеста после президентских выборов в 2008 году. Тогда митингующие сторонники проигравшего Левона Тер-Петросяна требовали пересмотра результатов голосования. В столкновениях с полицией погибли 10 человек. Кочарян объявил чрезвычайное положение, протесты в стране прекратились.

Одним из организаторов митингов 2008 года был нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. В 2010 году по обвинению в организации беспорядков его приговорили к семи годам колонии. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии.