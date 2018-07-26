Экс-президента Армении Кочаряна обвиняют в подавлении протестов

Бывший президент Армении Роберт Кочарян обвинен в насильственном подавлении протестов в 2008 году, в результате чего погибло по меньшей мере восемь человек. Специальная следственная служба Армении сообщила, что в четверг Кочарян был обвинен в нарушении конституционного строя.

Демонстранты, яростно разогнанные солдатами и полицией, протестовали против мошенничества на президентских выборах, состоявшихся за две недели до волнений. Кочарян не мог выставлять свою кандидатуру на выборах, но кандидат, которого он поддержал - Серж Саргсян, был признан победителем, несмотря на жалобы на покупку голосов и вброс бюллетеней.

Саргсян возглавлял Армению в течение 10 лет, прежде чем перешел на пост премьер-министра в этом году в рамках реформ, которые укрепляли его власть. Однако он вынужден был уйти после шести дней массовых протестов по поводу его назначения на пост премьер-министра.