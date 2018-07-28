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В России проходят митинги против пенсионной реформы

На акции против пенсионной реформы в Новосибирске. 28 июля 2018 г.

В России проходят митинги против пенсионной реформы. В нескольких городах восточной части страны акции уже прошли, в них участвовали тысячи людей.

В большинстве случаев митинги были организованы местными отделениями КПРФ, но в них также участвовали сторонники оппозиционера Алексея Навального, представители движений "Открытая Россия", "Левый фронт" и партии "Яблоко".

Митингующие потребовали отправить в отставку правительство и президента. В Москве митинг против пенсионной реформы запланирован на проспекте Сахарова. Организаторам акции также выступает КПРФ.

Власти России хотят повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Ожидается, что реформа начнется с января 2019 года.

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