В России проходят митинги против пенсионной реформы. В нескольких городах восточной части страны акции уже прошли, в них участвовали тысячи людей.

В большинстве случаев митинги были организованы местными отделениями КПРФ, но в них также участвовали сторонники оппозиционера Алексея Навального, представители движений "Открытая Россия", "Левый фронт" и партии "Яблоко".

Митингующие потребовали отправить в отставку правительство и президента. В Москве митинг против пенсионной реформы запланирован на проспекте Сахарова. Организаторам акции также выступает КПРФ.

Власти России хотят повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Ожидается, что реформа начнется с января 2019 года.