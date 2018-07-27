Спикер Госдумы: акции протеста не помогут пенсионной реформе

Протестные митинги не помогут решению вопросов, связанных с пенсионной реформой, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин в преддверии акций, запланированных в Москве на 28 и 29 июля. Он подчеркнул, что до 24 сентября принимаются предложения с поправками, которые будут изучены и, возможно, будут приняты.

Правительственный законопроект, предлагающий повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Ко второму, чтению, законодатели надеются учесть поступившие поправки.

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Проектом предусмотрено, что реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин - 63 лет. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Планы правительства вызвали неодобрительную реакцию жителей многих регионов России.