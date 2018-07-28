Обменять Дмитриева на Путина

27 июля у Соловецкого камня на Троицкой площади в Петербурге прошёл массовый пикет в поддержку руководителя карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. Историк, исследователь сталинских репрессий 4 апреля был оправдан судом, но 27 июля вновь задержан и направлен на третью с момента уголовного преследования экспертизу в городскую психиатрическую больницу №6 Санкт-Петербурга. Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев считает, что для новой экспертизы нет оснований: "На все те же вопросы уже ответил самый авторитетный центр психиатрии и наркологии — Сербского, выше уже авторитета нет". В 2016 году против Дмитриева было возбуждено дело по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В его компьютере обнаружили фотографии приемной дочери, которые следователи посчитали порнографическими. Сам Дмитриев заявлял, что делал снимки, чтобы отслеживать состояние здоровья дочери и отчитываться перед органами опеки.