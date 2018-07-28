Законопроект об аккредитации визовых центров отозвали из Госдумы

Законопроект об аккредитации визовых центров отозвали из Государственной думы России. Такое решение приняли сами авторы документа – члены "Единой России" сенатор Константин Косачев и депутат Олег Морозов.

Косачев при этом заявил, что он по-прежнему убежден "в правильности самой идеи" и намерен "добиваться ее законодательного оформления". Сенатор выразил недовольство "информационной кампанией", которую якобы развернули оппоненты законопроекта. Он считает, что таким образом российских граждан "дезинформировали и запугали".

Косачев и Морозов предлагали ввести обязательную аккредитацию визовых центров в Министерстве иностранных дел России. Для этого, согласно законопроекту, компания должна иметь трехлетний опыт работы, у нее должны быть отделения в 20 субъектах страны, а доля иностранного капитала не должна превышать 20 процентов.

В Российском союзе туриндустрии заявили, что закон может привести к закрытию визовых центров в России, поскольку ни один из действующих операторов не сможет выполнить требования властей. При этом в Ассоциации туроператоров России считают, что закон направлен скорее на вытеснение c рынка недобросовестных компаний-монополистов, у которых нет юридических прав и навыков работы в качестве визовых центров. Подробнее об этом читайте здесь.