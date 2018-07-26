В России могут закрыться визовые центры

Введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами на территории России, может привести к закрытию этих центров или появлению огромных очередей в консульствах, заявила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

По ее словам, поправки в закон "О порядке выезда и въезда в РФ" внесли на прошлой неделе депутаты "Единой России". Они предполагают обязательную аккредитацию всех компаний, оказывающих россиянам посреднические услуги при оформлении виз. Для получения аккредитации будет необходимо наличие у оператора филиалов не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации, а максимальная доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать 20%. Также обязательно наличие у заявителя технических средств для обработки конфиденциальной информации, сертифицированных в соответствии с российским законодательством, и наличие минимум трехлетнего опыта работы в сфере сбора и обработки документов для получения виз.

"Критерии выдачи аккредитации таковы, что ни один из действующих операторов визовых центров получить ее не сможет, - предупреждает Тюрина. - В России работают шесть иностранных компаний, управляющих визовыми сервисными центрами. Как минимум, по одному пункту - доля иностранного участия в уставном капитале - ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию. Иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров".

В то же время, по словам представителя РСТ, требованиям законопроекта не сможет соответствовать и ни одна российская фирма. "Допустим, в качестве временного решения компания-держатель контракта с дипмиссией могла бы передать оперативное управление некому российскому субподрядчику. Допустим, за короткое время это юрлицо могло бы открыть 20 филиалов в разных городах и получить необходимые сертификаты, что уже из области фантастики. Но откуда у этого юрлица вдруг возьмется трехлетний опыт работы в сфере оказания визовых услуг?".

В РСТ отдельно отметили, что компании, управляющие российскими визовыми центрами за рубежом, никаких дополнительных аккредитаций не получают.