Тысячи людей приняли участие в крестном ходе Киевского патриархата

В Киеве десятки тысяч людей приняли участие в крестном ходе в честь 1030-летия крещения Киевской Руси. Шествие организовала Украинская православная церковь Киевского патриархата. Оно получило название "Молитва за Украину и за единую поместную украинскую православную церковь".

Вчера крестный ход в Киеве провела Украинская православная церковь Московского патриархата. Она считает Киевский патриархат неканоническим и не признает его шествие. Правоохранительные органы Украины, опасаясь провокаций, усилили меры безопасности в Киеве.

Крестный ход по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси состоялся сегодня и в Москве. Вместе с колонной верующих по городу прошли президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл.