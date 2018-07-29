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В России отмечается День военно-морского флота

Корабли российского ВМФ выстроились для парада на Неве

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в воскресенье в России, в честь которого пройдут морские парады на всех флотах, в том числе Главный – в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Главный парад пройдет сразу на двух акваториях, сообщает ТАСС. На Неве, в центре Петербурга, торжественный смотр кораблей начнет президент России Владимир Путин. Как только невский парад завершится, вторая его часть стартует на рейде Кронштадта в Финском заливе.


Пресс-служба Кремля сообщает, что "Верховный главнокомандующий примет Главный военно-морской парад, который пройдет в акватории реки Невы". "В этом году в смотре участвуют более четырех тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов, группа морской авиации", – сообщила пресс-служба Кремля.

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