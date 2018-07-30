Эрдоган: США рискуют потерять важного партнера

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на угрозу президента США Дональда Трампа применить к Анкаре санкции, если она не освободит американского священника Эндрю Брансона, находящегося под арестом два года.

“Давлению мы не уступим, а Америка рискует потерять важного и честного партнера“, – заявил Эрдоган в беседе с журналистами во время визита в Южно-Африканскую республику. Он также подтвердил информацию газеты The Washington Post, что Дональд Трамп по его просьбе ходатайствовал перед Израилем об освобождении турецкой гражданки, арестованной по подозрению в терроризме. Эрдоган, однако, отрицал, что предложил Трампу отпустить Брансона в ответ на заступничество.

В Вашингтоне полагали, что стороны достигли именно такой договоренности на последнем саммите НАТО в Брюсселе. Ходатайство Трампа перед Беньямином Нетаньяху привело к освобождению 27-летней турчанки Эбру Озкан, удерживавшейся по обвинению в пособничестве “Хамасу“, и она была выслана из Израиля. Суд над Брансоном, тем не менее, прекращен не был.

Эндрю Брансон проживает в Турцию более двадцати лет. На прошлой неделе он был выпущен из тюрьмы, но, к удивлению США, помещен под домашний арест вплоть до окончания судебного разбирательства. В Вашингтоне предполагали, что он будет немедленно оправдан или просто депортирован на родину.

В четверг Трамп пригрозил Турции “крупными санкциями“ за удержание Брансона, которого обвиняют в шпионаже, терроризме и причастности к попытке переворота в 2016 году. Вашингтон настаивает на его невиновности. В тот же день с аналогичным предупреждением выступил вице-президент США Майк Пенс. Вашингтон крайне редко позволяет себе открытую резкую критику союзника по НАТО. В воскресенье Пенс повторил свою угрозу.

В прошлом году Эрдоган в одном из выступлений намекнул, что отпустит Брансона, если Америка депортирует проживающего в изгнании в стране турецкого диссидента Фетхуллаха Гюлена, обвиненного Анкарой в организации в 2016 году попытки госпереворота.