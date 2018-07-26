Трамп готов ввести "большие санкции" в отношении Турции из-за ареста пастора

Президент США Дональд Трамп готов ввести "большие санкции" в отношении Турции, если власти не освободят задержанного там американского пастора Эндрю Брансона, находящегося под домашним арестом. Президент США написал в Твиттере, что США введут против Турции большие санкции за длительное задержание пастора Брансона, "великого христианина, семьянина и прекрасного человека".

"Он сильно страдает. Этот невинный человек своей веры и должен быть немедленно освобожден!" - добавил он. Комментарии Трампа были сделаны через час после того, как вице-президент Майк Пенс высказал аналогичную угрозу, предупредив о "значительных санкциях" против Анкары.



"Для президента Эрдогана и турецкого правительства у меня есть послание от имени президента Соединенных Штатов Америки: освободить пастора Эндрю Брансона сейчас или быть готовым к последствиям", - сказал Пенс, выступая в Государственном департаменте в Вашингтоне на мероприятии по отстаиванию религиозных свобод.

Брансон, который работал в Турции более 20 лет, был заключен в тюрьму в 2016 году, и через год был обвинен в терроризме и в шпионаже, пособничестве группировкам, которые, по утверждениям Анкары, участвовали в потерпевшем неудачу военном перевороте в 2016 году. Брансон содержался под стражей до 25 июля. Затем его перевели под домашний арест. Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что перевод пастора под домашний арест является недостаточной мерой и что ему должно быть разрешено покинуть Турцию.