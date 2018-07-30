Российский альпинист Александр Гуков застрял на высоте 6200 метров на северной стене вершины Латок 1 в горной системе Каракорум на границе Пакистана и Индии – после гибели напарника Сергея Глазунова. Он блокирован на стене уже шесть дней, у него нет еды и снаряжения, чтобы самостоятельно спуститься. Единственная надежда – на то, что Гукова снимут с помощью вертолетов, но погода в районе все последние дни не позволяет им приблизиться к альпинисту.

42-летний Гуков и 26-летний Глазунов отправились в Пакистан в конце июня, чтобы попробовать взойти на вершину Латок 1 (7145 метров) по чрезвычайно крутой северной стене – по незавершенному маршруту альпинистов Лоу – Донини – Кеннеди, которые впервые пытались подняться по ней в 1978 году. Попытки пройти северную стену продолжались 40 лет. В прошлом году Гуков в составе другой экспедиции достиг высоты 6700, но группа вернулась из-за нехватки еды. ​

Первоначально планировалось, что вместе с Гуковым и Глазуновым пойдет еще один альпинист, но он в последний момент не смог участвовать в экспедиции, и это осложнило восхождение.

Одновременно с Гуковым и Глазуновым попытку восхождения предпринимала еще одна российская группа во главе с Виктором Ковалем.

11 июля Коваль сообщил порталу mountain.ru, который ведет хронику экспедиции (далее цитаты по нему): "Завтра утром выходим двумя группами: Гуков и Глазунов по северному ребру (по незаконченному маршруту Лоу-Донини-Кеннеди), а мы по центру стены. Настроение боевое".

14-е, Коваль: "На горе аномально тепло. Выше 5000 текут ручьи и водопады. Как следствие вся стена простреливается камнями".

Утром 15-го Гуков написал: "Ночевали на 5512м. Всё ок". "Бросаем вещи, тяжёлые. Еды берём на пять дней". (У альпинистов это называется "идти в отрыв", – объясняет Анна Пиунова, главный редактор mountain.ru и координатор спасательной операции, – когда они оставляют в лагере лишние вещи и начинают последний этап восхождения с запасом еды на несколько дней).

На следующий день Коваль: "Встали на ночёвку на 5600, всё ок.

Видели Гукова на 350 метров выше".

Погода в эти дни стоит хорошая, хотя из-за тепла много лавин и камнепадов. 20-го группа Коваля начинает спуск в базовый лагерь: "На выбранном нами маршруте правее северного ребра становится небезопасно. Попали под камнепад. Все живы и здоровы. Ночью начинаем спуск". На следующий день Коваль сообщает: "Спустились в базовый лагерь. С трудом. Ниже 5800 по всей стене бьёт как на войне. Уворачивались как могли. Сломаны каска и ребро у Кости. Напоследок в лавину попали". "Мы спускались на самовывертах и крючьях по 60м. Лёд очень плохой: бур вытаивает за 20 минут. И льда там очень мало, всё стаяло. Там, где по прошлогодним фото ледовые речки, сейчас бараньи лбы".

Гуков и Глазунов в это время оставались наверху, хотя запасы еды у них должны были подходить к концу. К 25 июля погода испортилась, в верхней части горы пошел снег. Пиунова описывает эти дни так: "Мы их потеряли, когда они пошли в отрыв, на вершину. Они рассчитывали сходить за день, но не смогли. Верхняя часть маршрута самая сложная, собственно, 40 лет никто не может пройти это северное ребро. За день не успели, прислали смску. Мы решили, – наверное, еще один день. Но погода испортилась, связь с ними оборвалась. Мы знали, что у Саши садится устройство связи".

В результате – с помощью посольства России в Пакистане – 25 июля был найден вертолет, который облетел северную стену, и пилоты обнаружили российских альпинистов. Коваль сообщил: "Парни медленно, но дюльферяют в районе 6700. Скинули им еду и газ" ("дюльферять" – техника альпинистского спуска).

А спустя два часа после облета пришел сигнал SOS. Пиунова: "У нас с Сашей была договоренность, что если что-то случается совсем плохое, он шлет СОС и пишет высоту, чтобы было понятно, где его нужно искать".

Гуков прислал три сообщения: "мне нужна помощь", "меня нужно эвакуировать", "Серега улетел. Я вишу на стене без снаряги".

Глазунов, очевидно, сорвался и погиб, а в его рюкзаке, по всей видимости, находилось альпинистское снаряжение, необходимое для спуска. Как объясняет Пиунова, восхождение совершалось в обычном для профессионалов "альпийском" стиле, при котором маршрут не "провешивается" веревками, как в "гималайском" стиле. Поэтому самостоятельно совершить спуск с горы Гуков более не мог. Ему удалось спуститься до отметки 6200 метров и "траверснуть" – переместиться по горизонтали на горное ребро, где меньше опасность от лавин и камнепадов. Там он "нашел маленькую полочку и поставил палатку. Полочка очень маленькая, он сказал, что даже не может выйти из палатки, очень тесно", – рассказывает Пиунова.

Поначалу Гуков надеялся, что за ним в первые же часы после сигнала SOS сможет прилететь вертолет. Однако следующим утром, 26-го, вертолет не успел вылететь, пока в течение двух часов было чистое небо, а затем погода начала портиться. Ожидалось, что она улучшится к воскресенью. Пиунова: "Связь с Сашей еще была. Я ему написала: "Саша, два дня". Он говорит: "Я тут за эти два дня сдохну на камушке".

Однако в воскресенье погода еще ухудшилась, выпало 20 сантиметров снега. Вертолеты приблизиться к месту нахождения Гукова не смогли.

Несколько альпинистов выразили готовность участвовать в спасательной операции, среди которых поляки Адам Билецки и Анджей Баргель (только что совершивший спуск на лыжах с К-2), Давид Геттлер из Германии, итальянец Эрве Бармасс. Однако вчера Бармасс написал, что, по общему мнению альпинистов, подняться за Гуковым не получится, единственная надежда – на вертолет. "Если пойдет еще какая-то группа, то, возможно, придется спасать уже не одного человека, а трех-четырех", – замечает Пиунова.

Вертолет – тоже очень рискованный вариант спасения: Латок очень крутой, вертолету придется подлетать к стене очень близко, к тому же он может спровоцировать лавину – свежевыпавший снег нестабилен. С вертолета Гукову попытаются скинуть "лонглайн" – длинный трос, к которому он бы пристегнулся, и его так сняли бы со стены (спустить на тросе спасателя, который пристегнул бы Гукова к себе, оказалось сложным: пилоты не хотят брать лишнего человека, это лишний вес). В крайнем случае ему попытаются сбросить необходимое: "Если не сможем его снять, мы надеялись сделать заброску еды, теплых сухих вещей, потому что наверняка он промок, наверняка обморожен, и спутниковый телефон. Но пока нам не удалось даже поднять вертолет на то место, где он находится", – говорит Пиунова. Она подчеркивает роль МИДа России, при содействии которого в Пакистан вылетели два известных российских пилота-спасателя, которые попробуют добраться до Гукова на вертолете.

Гуков остается блокированным на стене уже почти неделю, у него нет еды (27-го он написал: "Удалось найти пол Сникерса и чутка попить"), сел заряд – связь с ним прервалась два дня назад. Возможно, у него остается газ, чтобы готовить горячее питье.

Пиунова говорит, что пока связь была, она напомнила Гукову об истории словенского альпиниста Томаша Хумара, примерно так же застрял на склоне горы в Гималаях на высоте 6300 метров. Ему пришлось провести в ловушке около недели, прежде чем его спасли: "У него не было так же еды, не было газа. Последние три дня у него было одно яблоко. У него тоже случались срывы... Было окно, 32 минуты хорошей погоды, прилетели вертолеты, его сняли именно лонглайном". "Саша не мог не понимать, что вертолеты к нему не могут подняться в такую погоду... Но он их слышит и понимает, что мы просто не можем пока к нему пробиться. Хумар в интервью говорил, что гул турбин придавал ему веры, что он выживет".

В понедельник погода не улучшилась, как сообщается, вертолетам не удалось подняться выше 5000 метров из-за отсутствия видимости. Во вторник попытки будут продолжены.

Поначалу сообщалось, что тело Сергея Глазунова было замечено у подножья горы. Однако Пиунова говорит, что пока обнаружена часть принадлежавших ему вещей, спальник и веревка. Однако поблизости должно быть и тело: "Проблема сейчас другая, если выпало 20 сантиметров снега, все засыпало, искать там небезопасно. Репатриация тела, сама операция, не будет простой".