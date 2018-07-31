Американские СМИ: Северная Корея создаёт новые ракеты

Разведывательная информация, включая данные аэрофотосъемки, указывает на то, что в Северной Корее на заводе в пригороде Пхеньяна ведутся разработки одной или даже двух новых межконтинентальных баллистических ракет, работающих на жидком топливе. Об этом в понедельник со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила The Washington Post.

Ракеты, заправляемые жидким топливом, напоминает газета, намного уступают по своим военно-техническим характеристикам ракетам, работающим на твердом топливе.

Тем не менее эта информация, если она подтвердится, может поставить под сомнение заявления Дональда Трампа, что после его встречи с Ким Чен Ыном Северная Корея перестала быть источником ядерной опасности для США.

Государственный секретарь Майк Помпео, выступая в Сенате, признал, что на северокорейских заводах продолжается производство расщепляющихся оружейных материалов. Об этом же говорил командующий американским контингентом в Южной Корее генерал Винсент Брукс.

На прошлой неделе президент США привлек внимание к тому факту, что Северная Корея демонтирует один из полигонов для испытания баллистических ракет, предположительно, в контексте декларируемого курса на денуклеаризацию. Как сообщил тогда телеканал CNN, свое дальнейшее следование этим курсом КНДР увязывает со "смелым решением" Вашингтона заключить с ней официальный мирный договор.