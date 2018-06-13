Уступки диктатуре?

Президент США Дональд Трамп на встрече в Сингапуре действительно убедил коммунистического диктатора, верховного руководителя КНДР маршала Ким Чен Ын начать ядерное разоружение? Или это было мировое телешоу двух авторитарных лидеров с неясным результатом? Почему Трамп готов приостановить совместные военные маневры с Южной Кореей? Нужны ли уступки демократии - диктатуре ради предотвращения ядерной войны?

Что встреча в Сингапуре значит для России? Будет ли Кремль назло Белому Дому убеждать КНДР сохранить свои ядерные бомбы и межконтинентальные ракеты? Как поведет себя ключевой игрок региона - Китай? Возможна ли постепенная эволюция северокорейского режима? Объединятся ли две Кореи? Эти темы обсудят бывший посол России в Южной Корее, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Георгий Кунадзе и старший научный сотрудник Института им. Е.Гайдара Сергей Жаворонков.

Ведет передачу Михаил Соколов

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 13 июня в 19:05.