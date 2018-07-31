Трамп готов встретиться с президентом Ирана "без предварительных условий"

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани "без предварительных условий" для обсуждения путей улучшения отношений. "Я встречаюсь с кем угодно, я верю во встречи", - сказал Трамп 30 июля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии, добавив, что верит в "разговор с другими людьми, особенно когда вы говорите о возможности войны и смерти, голода и много чего другого".

На вопрос, поставит ли он какие-либо предварительные условия для встречи, Трамп сказал: "Никаких предварительных условий, нет. Если они хотят встретиться, я встречусь в любое время, когда они захотят". Он добавил, что это будет "хорошо для страны, польза для них, польза для нас и польза для всего мира".

Лидеры Ирана не отклонили сразу предложение Трампа, поскольку у них были предыдущие предложения Трампа о том, что две страны могут провести переговоры о новой ядерной сделке, чтобы заменить соглашение с Иранм от 2015 года с мировыми державами, из которого Трамп вышел в мае. Старший советник Роухани, Хамид Оналеби, предположил 31 июля, что условием возобновления переговоров является возвращение Соединенных Штатов к соглашению 2015 года.

"Уважение прав иранской нации, сокращение военных действий и возвращение к ядерному соглашению - это шаги, которые можно предпринять, чтобы проложить ухабистый путь переговоров между Ираном и Америкой", - заявил Оналеби в твиттере 31 июля. Трамп в последние недели неоднократно предлагал прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном даже при обмене угрозами с иранскими лидерами.