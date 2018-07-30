В Сочи представители России, Ирана и Турции ведут переговоры по Сирии

В Сочи представители России, Ирана и Турции начали переговоры по вопросам, связанным с войной в Сирии. Министерство иностранных дел России заявило, что официальные лица обсудят вопросы формирования сирийского конституционного комитета, зон деэскалации, созданных в Сирии, и гуманитарные вопросы. Переговоры пройдут 30-31 июля.

Хотя Турция, Россия и Иран поддерживают разные стороны в сирийском конфликте, в прошлом году они начали процесс переговоров в столице Казахстана, Астане, и занимались в основном такими вопросами как создание зон прекращения огня и деэскалации. В Женеве проходил отдельный раунд переговоров под эгидой ООН по политическим вопросам в Сирии.

Российскую делегацию в Сочи возглавляет специальный посланник Кремля по Сирии Александр Лаврентьев. Также ожидается участие заместителя министра иностранных дел Ирана Хоссейна Ансари и его турецкого коллеги Седата Онола, а также специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и представителей правительства президента Сирии Башара Асада.

Турция 29 июля объявила, что планирует провести саммит с Францией, Германией и Россией в начале сентября для обсуждения конфликта в Сирии и других региональных вопросов. В сооббщениях, опубликованных турецкими СМИ 29 июля, президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что встреча состоится в Стамбуле 7 сентября. Турецкий лидер не привел никаких подробностей по вопросам повестки дня, но сказал, что Турция продолжит диалог с Россией "вне этой четверки".

Россия, Франция и Германия пока не подтвердили эту информацию.