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Мир

Почти Нидерланды: в Грузии разрешили курить марихуану

Конституционный суд Грузии, удовлетворив иск партии "Гирчи", признал антиконституционными любые санкции за потребление марихуаны. Грузинские либералы приветствовали вердикт высшей судебной инстанции страны, хотя он создаёт множество проблем в практическом плане, поскольку заготовка, хранение и распространение марихуаны остаётся уголовно-наказуемым деянием. Кроме того, многие опасаются, что декриминализация и легализация "лёгкого наркотика", с учётом грузинских реалий, приведёт к более тяжким последствиям, чем в тех европейских странах, где также пошли по пути либерализации антинаркотического законодательства.

Конституционный суд (КС) Грузии, заседающий в столице Аджарии Батуми, после многомесячного разбирательства удовлетворил иск лидеров либертарианской партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили о полной декриминализации потребления марихуаны.

Курение марихуаны "вредит только потребителю и не наносит вред обществу"

В постановлении суда говорится, что любое наказание (в том числе административное) за потребление марихуаны несправедливо и не отвечает интересам общества, поскольку курение марихуаны "вредит только потребителю и не наносит вред обществу". Тем самым, высшая судебная инстанция упразднила действующие нормы административного кодекса, согласно которым за курение марихуаны человек мог быть оштрафован на 500 лари (примерно $200)

А 30 ноября прошлого года, рассмотрев иск "Гирчи", конституционный суд отменил уголовное наказание за потребление марихуаны, в том числе крупный штраф и даже тюремное заключение по статье за "злостное курение". Тогда КСпостановил, что тюремное заключение за курение марихуаны "противоречит праву личности на релаксацию и свободное развитие".

Таким образом, после вердикта высшей судебной инстанции, оглашённого в понедельник вечером, курение марихуаны в Грузии полностью легализовано.

Зураб Джапаридзе поздравил соотечественников с победой и заявил, что отныне Грузия "более свободная страна". С ним полностью согласен неформальный лидер грузинских либералов, диссидент советских времён Леван Бердзенишвили.

– Да, я думаю это шаг вперёд. Решение Конституционного суда подтверждает, что у нас есть некоторые сдвиги в сторону большей свободы", – заявил Леван Бердзенишвили в интервью Радио Свобода.

По его мнению, решение КС подтверждает: Европа позитивно влияет на Грузию, а это очень важно для будущего страны. Собеседник РС сослался на пример Португалии, который, по его мнению, подтверждает: лучше действовать так, чем принимать жёсткие меры, как во время правления Михаила Саакашвили.

Марихуану нельзя курить в общественных местах, транспорте, учебных заведениях

Впрочем, некоторые ограничения на курение "травки" всё-таки остаются в силе. Например, марихуану нельзя курить в общественных местах, транспорте, учебных заведениях или в присутствии несовершеннолетних. Но в этих местах действующий закон запрещает курить не только наркотическое вещество, но даже обычный табак. Решения конституционного суда от 30 ноября прошлого года и 30 июля, создают парадоксальную ситуацию: получается, что курить марихуану можно, но покупать, приобретать, хранить или транспортировать нельзя.

Как заметил лидер движения за легализацию наркотиков "Белый шум" Бека Цикаришвили – "за курение марихуаны человека осудить не смогут, но если у него найдут марихуану в кармане, он всё так подвергнется наказанию".

Кроме того, совершенно непонятно, как норма, установленная конституционным судом, сможет "работать" не создавая юридических коллизий, если в условиях полной легализации марихуаны, её приобретение, хранение, производство, распространение, в том числе безвозмездная передача другим, по прежнему сурово карается законом. Где же в таком случае любители марихуаны могут легально приобрести это вещество?

О том, чтобы создать сеть кафе с возможностью законно приобрести и курить марихуану (как, например, в Нидерландах) в Грузии пока речь не идёт. Возможно, осенью, когда парламент вернётся к обсуждению законопроекта "Об обороте наркотических веществ", эти коллизии будут разрешены.

Легализация марихуаны в Грузии опасна – с учётом социопсихологии и общей культуры грузинского общества

Журналист Тенгиз Аблотия считает, что легализация марихуаны в Грузии опасна – с учётом социопсихологии и общей культуры грузинского общества. "Давайте вспомним, что творилось всего 10 лет назад, когда при оценке молодого человека в первую очередь говорили: "Он не наркоман!" – напоминает Тенгиз Аблотия. По его словам, марихуана не очень опасна, если её "покуривать" как среднестатистический немец, француз или голландец, однако в Грузии, где общество "склонно к саморазрушению", легализация марихуаны может привести к тяжелейшим последствиям.

Но есть ещё более сложная проблема: если применить положения вердикта конституционного суда на все другие наркотики, то есть не только марихуану, но и так называемые "тяжелые наркотические вещества" и рассмотреть вопрос, опять-таки, в свете очень жесткого законодательства, действующего в стране со времён правления президента Михаила Саакашвили, получается, что человек имеет право наносит вред своему здоровью марихуаной, расслабляться и "свободно развиваться" с её помощью (если только он не втягивает в наркозависимость других), но в случае, если он потребляет или хранит для личного потребления героин и кокаин, государство его всё таки наказывает (в некоторых случаях вплоть до пожизненного тюремного заключения), не смотря на то, что КС признал легитимным право человека на "релаксацию и свободное развитие".

Не исключено, что следующим шагом партия "Гирчи" станет иск в тот же Конституционный суд о декриминализации на территории страны не только марихуаны, но и всех других наркотиков. И, как опасаются многие, Грузия может превратиться в пристанище наркозависимых людей со всего мира.

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