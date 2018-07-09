Отравления продолжаются

Владимир Кара-Мурза-старший: В Солсбери скончалась Дон Стерджесс, пострадавшая в конце июня от действий нервно-паралитического вещества "Новичок".

О подробностях этого события мы сейчас вместе с моим гостем – политологом Григорием Трофимчуком – посмотрим репортаж корреспондента агентства Reuters Алены Островской.

Корреспондент: 44-летняя Дон Стерджесс скончалась в воскресенье в больнице английского города Солсбери. В конце июня она и ее друг Чарльз Роули, по данным британских медиков, отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок". Стерджесс стала первой известной жертвой этого яда, разработанного в советских военных лабораториях. У женщины остались трое детей.

Кристин Бленшар: Персонал больницы в Солсбери не покладая рук работал, чтобы спасти Дон. Наши сотрудники талантливые и преданные делу профессионалы. Я знаю, что им тоже будет больно. Они сделали все, что могли. Мы продолжим лечить второго пациента, который остается в критическом состоянии.

Корреспондент: Полиция заявила, что будет расследовать смерть Стерджесс как убийство. Эксперты пытаются выяснить, каким образом женщина и ее друг соприкоснулись с отравляющим веществом, и установить связь с "делом Скрипалей".

По данным полицейских, нет свидетельств того, что Стерджесс и ее приятель посещали места, обеззараженные после нападения на бывшего российского шпиона.

Владимир Кара-Мурза-старший: Григорий Павлович, как вы считаете, это какой-то маневр, чтобы пустить следствие по ложному следу?

Григорий Трофимчук: Мне кажется, следствие во многом уже запуталось в этом бесконечном почти сериале.

Прежде всего, на мой взгляд, надо вспомнить о том, что с 2014 года фатальных для мира в целом, для геополитики событий на украинском направлении международного права фактически уже не существует. Юридические доказательства по любому абсолютно делу не работают. Одна сторона обвиняет другую, другая говорит, что она не верит доказательствам. И этот процесс бесконечно происходит, развивается на наших глазах. Поэтому все, что укладывается в эту концепцию, когда кто-то кого-то на уровне геополитики в крайне серьезных преступлениях пытается обвинить, - это уже не работает.

После мартовского сюжета с отравлением Скрипалей Лондону не удалось на 100 процентов обвинить конкретную сторону – Москву, руководство Российской Федерации, в том, что это она организовала отравление. Мировое общественное мнение в это не поверило. Я думаю, что именно по этой причине проблема начала усугубляться, развиваться дальше – и появилось отравление июльское для того, чтобы усилить впечатление.

Лондон сегодня не выдвигает уже конкретных обвинений – и в этом отличие июльского отравления в Великобритании от мартовского – в сторону официальной Москвы. Он просто говорит о том, что необходимо до конца разобраться в происходящем. Я думаю, что это делается только по той причине, что Лондон, в частности Тереза Мэй, они оказались слабоваты как профессионалы в этой ситуации. Потому что профессионалам в этой психологической, пропагандистской сфере никакие доказательства юридического свойства не нужны. Если вы сможете повлиять на мировое общественное мнение, тогда мировое общественное мнение - ведь это не судебное заседание – и так вам поверит. И в данном случае, когда умерла уже конкретная женщина, можно сказать о том, если отвлечься от всякого рода доказательств, обвинений в ту или иную сторону, что, к сожалению, умер человек (бомж, по-русски говоря), которого никому не жалко, может быть, и Лондону в том числе.

Но здесь есть отличие от отравления Скрипалей, которые остались живыми, выжили. Правда, Сергея Скрипаля никто не видел. Здесь убита "Новичком" (или каким-то другим боевым отравляющим веществом) подданная Королевства Британского. То есть здесь ситуация вышла на несколько другой уровень. Притом что статус жертвы был несколько другим – пониже. То есть в данном случае июльское отравление выглядит несколько иначе, чем мартовское отравление Скрипалей.

Владимир Кара-Мурза-старший: Хронологию событий в Эймсбери напомнит корреспондент агентства Reuters Роман Чуриков.

Корреспондент: Инцидент в Эймсбери, скорее всего, никак не связан с делом Сергея и Юлии Скрипаль. А отравление двух британских граждан, вероятно, не было намеренным. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Бен Уоллес. Но это означает, что влияние нервно-паралитического вещества "Новичок" может распространяться.

Бен Уоллес: Я не могу гарантировать вам, что в Манчестере вы будете в стопроцентной безопасности от террористов. Таким же образом я не могу гарантировать вам, что, находясь на западе страны, вы не подвергнитесь воздействию нервно-паралитического вещества. Природа "Новичка" такова, что это поиски иголки в большом стоге сена.

Корреспондент: 30 июня медиков из городка Эймсбери вызвали для помощи 44-летней женщине. Ее обнаружили в собственном доме без сознания. Затем "скорая помощь" приехала по тому же адресу уже за 45-летним мужчиной. Сначала в больнице предположили, что они приняли загрязненные наркотики. Но потом Скотланд-Ярд подтвердил: врачи снова имеют дело с "Новичком".

- Детальный анализ образцов, полученных от двух пациентов, позволил нам прийти к выводу, что мужчина и женщина были подвержены воздействию нервно-паралитического реагента "Новичок". Это то же вещество, которое было применено в отношении Сергея и Юлии Скрипаль. Оба пациента из Эймсбери сейчас в критическом состоянии. Это граждане Великобритании родом из места отравления. Мы заняты поиском их родственников.

Корреспондент: Соседи госпитализированных назвали журналистам их имена – это Дон Стерджесс и Чарли Роули. Знакомой пары Сэм Хобсон рассказал, что был рядом с Роули, когда тому стало плохо. По его словам, тот начал потеть, у него появились галлюцинации. Незадолго до госпитализации мужчина побывал на барбекю в близлежащей церкви. Вот что запомнил о нем секретарь баптистского храма...

Рой Коллинс: То, что я увидел, было интересно. Пара мужчин стояла в очереди за барбекю, которое я раздавал. Когда они подошли ко мне, тот из них, что был постарше, показался мне неряшливо одетым и немного неадекватным. Будто он немного перепил или что-то вроде того. Я попытался завязать разговор. Он мне ответил, был радушен и дружелюбен, но не очень адекватен.

Корреспондент: Британские власти призывают не делать поспешных выводов. Об этом, выступая в парламенте, заявил министр внутренних дел страны Саджид Джавид. Но при этом сказал следующее...

Саджид Джавид: Мы уже увидели множество версий последних событий со стороны российских государственных СМИ. Мы можем ожидать потока дальнейшей дезинформации из Кремля, как это было и после атаки в Солсбери.

Корреспондент: Между тем в Москве отравление в Эймсбери назвали "грязной политической игрой". Это слова официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил обеспокоенность произошедшим.

Дмитрий Песков: Это очень тревожная новость. Безусловно, она вызывает глубокую обеспокоенность в связи с подобными уже неоднократными проявлениями в Великобритании.

Корреспондент: Эймсбери находится в 11 километрах севернее Солсбери. Там четыре месяца назад на скамейке без сознания нашли бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британские эксперты потом пришли к выводу, что их отравили веществом под названием "Новичок" российского производства. Тереза Мэй предположила, что за инцидентом могут стоять спецслужбы из России. Москва все обвинения отрицает. Сергей и Юлия Скрипаль пошли на поправку, выписались из больницы и сейчас находятся в неизвестном месте в Великобритании.

Владимир Кара-Мурза-старший: У нас на связи адвокат Владимир Гладышев.

Владимир, что вас насторожило и в первом, и во втором случае отравлений местных жителей, по существу, этим ядом?

Владимир Гладышев: Насторожила неопределенность. Явно кто-то решил использовать боевое отравляющее вещество против мирных граждан. До сих пор непонятно, кто это сделал. Британское правительство говорит, что это Россия, а Россия говорит, что это не Россия.

Нужно вспомнить недавний доклад "комиссии Чилкота", который подвел итоги тем сведениям, которые исходили от британских спецслужб, которые послужили поводом для участия Британии в Иракской войне. Он был опубликован в прошлом году. И говорилось о глубокой манипуляции общественным мнением со стороны спецслужб Великобритании. Поэтому очень многие люди в Великобритании, с которыми я разговаривал, относятся к заявлениям английского правительства скептически. Они не говорят "нет", но они не готовы верить на слово после всех тех разоблачений, которые уже были.

То есть самое тревожное, что у нас, с одной стороны, есть использование боевых отравляющих веществ, с другой стороны, у нас абсолютно нет понимания, кто это сделал, против кого это может быть использовано в следующий раз.

Владимир Кара-Мурза-старший: Григорий Павлович, вы согласны, что сейчас ситуация еще больше запуталась, чем после первого отравления?

Григорий Трофимчук: Да, ситуация полностью запуталась. И не только уже мировое общественное мнение не может понять, что происходит на территории Великобритании, я думаю, что уже и британское руководство, прежде всего Тереза Мэй, загоняет себя в непонятный тупик.

С точки зрения официального Лондона, произошло два серийных отравления, и Лондон, по сути, беззащитен перед какими-то гипотетическими следующими отравлениями. Но если не доказано главное – кто осуществил это преступление, тогда, может быть, другая часть проблемы может быть решена – то есть осуществлена защита подданных Великобритании для того, чтобы больше таких преступлений не было на территории Британии. Возникает вопрос: вот в этом направлении как далеко продвинулись правоохранительные органы и руководство Великобритании, прежде всего в лице Терезы Мэй?

Не только ничего не понятно в серийных отравлениях руководству, но ничего не понятно и с Brexit – отходом Британского острова от Евросоюза. И сегодня Борис Джонсон подал в отставку, потому что он не согласен с тем планом, который был предложен Терезой Мэй, по поводу формата дальнейшего взаимодействия Великобритании с Евросоюзом. То есть и в деле об отравлении боевыми веществами, и в Brexit, в отношениях с Евросоюзом – абсолютно мутная, непонятная ситуация.

Ясен, с точки зрения Лондона, только один параметр – по поводу того, что все-таки отравление, с точки зрения правоохранительных органов британских, было осуществлено при помощи яда "Новичок". Это единственное, что связывает все эти вещи, что более-менее ясно.

Ощущение такое, что у Терезы Мэй достаточно шаткое положение в плане политической поддержки внутри Великобритании, в том числе со стороны партии, которая ее поддерживает. И если сейчас она не докажет ничего, если дела и с Brexit, и с отравлениями не будут прояснены, доведены до конца, тогда ее положение как премьер-министра существенно ухудшатся. И мы видим, что министр по делам Brexit покинул свой пост, да и Борис Джонсон. То есть ведущие политики Британии (по крайней мере, знаковые, которые на слуху) стали уходить от Терезы Мэй. Видимо, они чувствуют, что ситуация для Лондона ухудшается. Терезе Мэй сегодня нужно четко сказать - без всяких highly likely - о том, кого она подозревает, что происходит на территории Британии, чтобы вопросов не было в адрес уже самой Терезы Мэй со стороны подданных Британии.