Запрет "Правды Беслана"

Создатель сайта "Правда Беслана" Марина Литвинович получила уведомление от Роскомнадзора с требованием удалить копию записки боевика Шамиля Басаева. В рукописном обращении к президенту России Владимиру Путину террористы требуют предоставить Чечне независимость. Записка находилась в материалах уголовного дела Нурпаши Кулаева и была публично зачитана на заседании суда. В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что страница внесена в Единый реестр запрещенной информации, потому что содержала материал, признанный экстремистским по решению Никулинского суда Москвы в 2011 году. Роскомнадзор пригрозил блокировкой всего сайта "Правда Беслана", если в течение суток страница не будет удалена. Марина Литвинович эти требования выполнила, но собирается оспаривать решение надзорных органов в суде.