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В Германии обнаружили "списки врагов" правых экстремистов

Суд по делу "Национал-социалистического подполья", Мюнхен, 11 июля 2018 года

Правые экстремисты в Германии создали "списки врагов", в которые вошли более 25 тысяч человек. Об этом сообщают германские СМИ со ссылкой на федеральное правительство. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили списки с указанием паспортных данных, адресов и телефонов во время обысков и задержаний представителей праворадикальных движений.

В частности, следователи по делу неонацистов из "Национал-социалистического подполья" обнаружили списки из 10 тысяч фамилий. Самый большой перечень данных был найден при обыске у членов правоэкстремистской группы "Северный крест".

По данным СМИ, единого списка лиц, которым грозит опасность со стороны экстремистов, нет. Начиная с 2011 года германские власти предупредили только трех политиков, фамилии которых находятся в "списках врагов". При этом Федеральное ведомство по уголовным делам проинформировало власти федеральных земель о наличии списков. В правительстве уточнили, что именно земельные ведомства несут ответственность за информирование потенциальных жертвой экстремистов об опасности.

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