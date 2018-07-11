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В Германии неонацистка приговорена к пожизненному заключению

Беата Цшепе

Германский суд в среду приговорил Беату Цшепе к пожизненному заключению, признав ее виновной по 10 фактам убийства в составе неонацистской группировки. Таким образом, ей вынесен самый длительный возможный срок наказания. Об этом сообщает агентство Reuters.

Суд установил, что Цшепе была частью национал-социалистического подполья, члены которого в течение семи лет с 2000 года убили восемь турок, грека и немецкую полицейскую.

Зшапе отрицала, что принимала участие в убийствах с двумя другими участниками неонацистской организации – Уве Бёнхардтом и Уве Мандлосом. Они совершили самоубийство в 2011 году, когда полицейские случайно обнаружили банду. Однако через своего адвоката она заявила, что чувствует себя морально виновной в том, что не остановила их.

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