Симулякры и имитация. Виктор Корб - о жизни по чужим шаблонам

Главная задача информационно-аналитического сайта "Сибирь.Реалии", регионального проекта Радио Свобода, – честный, сбалансированный, непредвзятый, точный рассказ о ежедневной жизни важнейших территорий Российской Федерации, восполнение дефицита информации о Сибири, анализ социально-экономических процессов, протекающих в этом богатом, вроде бы давно освоенном, но во многом все еще неизвестном в европейской части страны крае. Самые интересные репортажи и комментарии "Сибирь.Реалий" читайте на страницах сайта Радио Свобода.

То, что в России большинство общественно-политических институтов разрушено до основанья и заменено симулякрами, которые имитируют их формальные признаки и прикрывают противоположную сущность, не является открытием. Российский парламент – это бешеный принтер, штампующий безумные законы. Правительство – механизм перераспределения общенациональных ресурсов в интересах компрадорских кланов. Суд – инструмент легитимации политических репрессий... Это давно никого не удивляет. К этому почти все привыкли. Эта политическая бутафория стала для миллионов людей реальностью, которую они воспринимают как должное и как единственно возможное. Даже не помышляя о том, что можно жить по-другому.

Россияне в большинстве своем живут по принципу "до бога высоко, до царя далеко". Социально-политический фатализм, обреченность и пассивность, оправдываемые невозможностью добиться быстрого изменения государственного устройства, складывавшегося столетиями, понять можно. Можно понять и столь же пассивное отношение большинства граждан к тем повседневным проблемам, которые в нормально устроенных общественно-государственных системах решаются на уровне местного самоуправления. В России, как известно, этот важнейший институт тоже по сути ликвидирован, встроен в жесткую вертикаль власти (которую я привык называть более точным термином – "вертикалью произвола"). И никого давно не удивляет то, что практически все ресурсы в огромной стране перераспределяются через центр, а глава государства дает прямые указания об асфальтировании городских дорог, оснащении сельских больниц и оказании помощи конкретным пациентам.

Но чем объяснить то обстоятельство, что многие чувствуют себя заложниками непреодолимых обстоятельств даже тогда, когда нет никакой зависимости от власти и от внешних ресурсов? Почему и в этих ситуациях они воспроизводят все те же привычные ритуалы авторитарного общества, становясь живым воплощением персонажей сорокинской "Нормы"? Что мешает им проявить самостоятельность, в полной мере использовать ресурсы профессиональной и гражданской самоорганизации? Вы сами, уверен, сможете привести огромное количество примеров, иллюстрирующих это грустное наблюдение. Я ограничусь тремя актуальными сюжетами из омских новостных лент.

Государство в России не просто доминирует в отношениях с обществом, а давно поглотило его

Сюжет первый. Единственную фан-зону к чемпионату мира по футболу в городе открыли в неудобном месте, вдали от центра, в спорткомплексе под крышей, потому что грандиозные планы по оборудованию фан-зоны на открытой площадке в центральной части города так и остались нереализованными. И горожане с этим смирились. Никто, включая самых активных городских активистов, даже не попытался повторить или вывести на более высокий уровень собственный успешный опыт пятилетней давности, когда силами небольшой группы энтузиастов удалось организовать масштабные культурно-рекреационные мероприятия "Городской пикник", "Омские зимние игры" и "ГорКи".

Сюжет второй. В Омске стартовал фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест". Казалось бы, благое начинание, которое можно лишь приветствовать. Но выясняется, что громкие красивые декларации сильно искажают суть дела. А она такова: на реальные ценные памятники, конечно, никаких волонтеров не пустят – ограничатся покраской фасада одного разваливающегося дома, чтобы поставить галочки в куче отчетов, отрекламировать компании, которые в рекламе не нуждаются, пропиарить чиновников всех уровней и... забыть о реальной проблеме сохранения культуры и регенерации городской среды. То есть вот прямо в точности воспроизводится схема знаменитых "потемкинских деревень". Причем делается это все в тесном взаимодействии с той самой властью, с теми самыми чиновниками, которые являются главными виновниками разрушения исторической и культурной памяти в городе…

Сюжет третий. В рамках акции "Безопасное детство" общественники совместно с детским омбудсменом, сотрудниками полиции, МЧС и госстройнадзора обследовали ряд омских долгостроев. Они "провели профилактические беседы с несовершеннолетними, расклеили листовки и перетянули ограждающей лентой пробелы в заборе". Как едко подметили коллеги из телеграм-канала DOinfo, "уладили с помощью скотча" сложнейшую социальную проблему.

Люди ведут себя так, потому что государство в России не просто доминирует в отношениях с обществом, а давно поглотило его. Некоторые исследователи, и я в их числе, идут дальше, полагая, что российское общество (наследник "уникальной исторической общности - советского народа") порождено государством, выстроено по тоталитарной матрице и жестко им контролируется. Или даже является его частью. В результате утрачивается культура самостоятельной жизни: с собственным целеполаганием, самостоятельным планированием, самоорганизацией и ответственностью за результат. Двигаться по чужой колее, жить по чужим шаблонам, по инструкциям или по прямым указаниям гораздо проще. А примеры самостоятельного и независимого поведения (волонтерство, стихийная взаимопомощь во время разнообразных ЧП, благотворительность) нередко воспринимаются с недоверием, с опаской как вызов системе и покушение на устои...

Кому-то может показаться, что я противоречу сам себе: обвиняю людей в упадничестве, а сам нарисовал мрачную картину социально-политической безысходности и уныния. Нет, это не так. Потому что первый и важнейший шаг на пути обретения свободы – адекватная оценка ситуации и трезвый, критичный взгляд на систему и на свое место в ней. Этот шаг приводит к честному признанию того, что мы все, в той или иной мере, являемся заложниками или даже соучастниками системы произвола и насилия. А после этого признания гораздо легче будет делать второй и последующие шаги, отказываясь поддерживать лживые, бутафорские схемы и создавая и поддерживая образцы самостоятельного гражданского действия, открытых и честных общественных отношений.

Виктор Корб – омский социолог и гражданский активист

Высказанные в рубрике "Мнения" точки зрения могут не совпадать с позицией редакции