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МИД России официально объявил о гибели киногруппы в Африке

Министерство иностранных дел России

МИД России опубликовал сообщение о гибели в Центральноафриканской Республике троих россиян, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Их тела доставлены в Банги.

Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов, говорится в сообщении МИД России. Сотрудники дипломатической миссии находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами – для выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и отправки их тел на родину.

Министерство выразило соболезнования семьям погибших и заявило о готовности оказать им необходимую поддержку.

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