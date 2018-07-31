В Центральной Африке убиты несколько человек, предположительно россиян

Трое россиян убиты в Центральной Африке, сообщает AFP со ссылкой на источники. Агентство отмечает, что у троих были найдены пресс-карты. В российском посольстве в Центральноафриканской республике сообщили агентству ТАСС, что пресс-карты «Известий» найдены у двоих убитых.

В посольстве сказали, что у них нет окончательной уверенности в том, что погибшие — россияне, потому что их личные документы пока не обнаружены. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ЦАР найдены тела трех человек, предположительно, россиян, передает «Интерфакс».

Как сообщает AFP, три тела были найдены на шоссе в 23 километрах от города Сибут. Агентство отмечает, что Центрально-Африканская Республика - одна из беднейших и наиболее нестабильных стран в мире, на территории которой действуют различные вооружённые отряды.