Арестованы сотрудники ФСБ, расследовавшие коррупцию во ФСИН

Суд в Москве арестовал двоих сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые расследовали факты коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). По данным издания "Коммерсантъ", на основании рапортов Сергея Никитюка и Константина Струкова задержали бывшего заместителя директора ведомства Олега Коршунова.

Офицеры также занимались разработкой дела бывшего главы ФСИН Алексея Реймера, который получил восемь лет колонии по делу о махинациях с электронными браслетами для осужденных.

Никитюка и Струкова обвиняют в причастности к незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке Москвы, пишет "Коммерсантъ".

Адвокат арестованных офицеров считает, что их уголовное преследование может быть местью за профессиональную деятельность.