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Арестованы сотрудники ФСБ, расследовавшие коррупцию во ФСИН

Задержание. ФСБ. Архивное фото

Суд в Москве арестовал двоих сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые расследовали факты коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). По данным издания "Коммерсантъ", на основании рапортов Сергея Никитюка и Константина Струкова задержали бывшего заместителя директора ведомства Олега Коршунова.

Офицеры также занимались разработкой дела бывшего главы ФСИН Алексея Реймера, который получил восемь лет колонии по делу о махинациях с электронными браслетами для осужденных.

Никитюка и Струкова обвиняют в причастности к незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке Москвы, пишет "Коммерсантъ".

Адвокат арестованных офицеров считает, что их уголовное преследование может быть местью за профессиональную деятельность.

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