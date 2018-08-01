Путина попросили вмешаться в реформу фестивального кино

Организаторы кинофестивалей и другие представители киноиндустрии обратились к президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию с поправками в закон "О господдержке кинематографии". По мнению авторов письма, реформа, которую уже поддержала Госдума, лишит зрителей возможности смотреть фестивальное кино.

Законопроект ужесточает правила демонстрации фильмов на фестивалях. Сейчас кино на них можно показывать без прокатного удостоверения. По новому закону кинофестивалем сможет считаться только утвержденное Министерством культуры мероприятие с жюри и конкурсной программой, а фильмы должны быть сняты не более года назад.

По мнению критиков законопроекта, реформа поставит под удар спецпоказы, ретроспективы и многие другие события в киноиндустрии, которые не предусматривают наличия жюри, конкурсной программы или процедуры согласования с Минкультом.

Авторы обращения к Путину подчеркивают, что "под видом благой инициативы законопроект на деле обрушивает многолетнюю культурную, просветительскую и образовательную работу киноиндустрии", – цитирует "Коммерсантъ".