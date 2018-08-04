Равенство и Парад равенства. Эфир в 16:05

Что происходит с украинским ЛГБТ-движением в интервалах между маршами равенства? Собеседник Виталия Портникова - эксперт Центра «Наш світ» Андрей Кравчук. Эфир в 16:05.
Что происходит с украинским ЛГБТ-движением в интервалах между маршами равенства? Собеседник Виталия Портникова - эксперт Центра «Наш світ» Андрей Кравчук. Эфир в 16:05.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.