Украина и ксенофобия. Эфир в 16:05

Какова подлинная опасность ксенофобии и антисемитизма в Украине? Собеседник Виталия Портникова - руководитель группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев.
Какова подлинная опасность ксенофобии и антисемитизма в Украине? Собеседник Виталия Портникова - руководитель группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев.
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