Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Дороги к свободе

Украина и ксенофобия. Эфир в 16:05

Митинг сторонников партии М.Саакашвили "Рух новых сил" в Киеве

Какова подлинная опасность ксенофобии и антисемитизма в Украине? Собеседник Виталия Портникова - руководитель группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG