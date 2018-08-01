Суд признал виновными пятерых членов "банды ГТА"

Московский областной суд вынес приговор пятерым членам "банды ГТА", признав их виновными в убийствах на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах.

Участники процесса отмечают, что на чтение полного текста приговора может уйти больше недели.

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По данным следствия, в 2012 году Ибайдулло Субханов создал банду, в которой было как минимум 15 человек. Они останавливали машины на трассах, расстреливали водителей и пассажиров, а затем грабили их. За два года члены "банды ГТА" совершили не менее 15 нападений, в результате которых погибли 17 человек.

Прокуратура запросила для четверых участников банды пожизненное заключение, для пятого - 25 лет колонии строгого режима.

Еще трое членов "банды ГТА" были убиты в августе 2017 года в здании Мособлсуда – тогда обвиняемым удалось выхватить оружие у конвоя и завязать перестрелку.